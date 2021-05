Die Jugendweihefeiern in Thüringen werden erneut abgesagt oder auf den Herbst verschoben. Das berichtet die Ostthüringer Zeitung und beruft sich dabei auf den Landesverband der Jugendweihe Thüringen. Landesweit sind rund 6.600 Jugendliche für dieses Jahr angemeldet. Ihnen sollen nun von den regionalen Verbänden Angebote im Herbst unterbreitet werden. Dennoch würden viele Feiern storniert, so Ute Töpfer-Rauchmal vom Landesverband. Bereits im vergangenen Jahr waren die Jugendweihefeiern coronabedingt auf den Herbst verschoben oder abgesagt worden.

Thüringer Schüler sollen in den Sommerferien Kurse besuchen können, um Lernrückstände aufzuholen. Die Kurse sollen von "externen Partnern" angeboten werden, wie das Thüringer Bildungsministerium mitteilt. Details zu den Plänen will Bildungsminister Helmut Holter (Linke) am Dienstagmittag bekannt geben.