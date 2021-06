Der Landkreis Nordhausen und das Eichsfeld liegen am Dienstag bei einer Inzidenz von unter zehn. Die Landkreise Hildburghausen (68) und Sonneberg (64,1) zählten auch am Dienstag noch zu den fünf Regionen, die deutschlandweit am stärksten betroffen waren. Am höchsten war die Inzidenz aber im bayrischen Landkreis Kronach mit 83,9.