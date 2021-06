Die Industrie- und Handelskammern (IHK) in Thüringen unterstützen kleine und mittlere Unternehmen bei der Corona-Impfung ihrer Mitarbeiter. Den Auftakt macht die IHK Erfurt. Sie werde am kommenden Dienstag ihre Räume für ein Impfzentrum zur Verfügung stellen. Bislang hätten sich für diesen regionalen Impftag über 300 Mitarbeiter aus 15 Unternehmen angemeldet, teilte Erfurts IHK-Hauptgeschäftsführerin Cornelia Haase-Lerch mit. Landesweit liegen rund 650 Anfragen vor. Das Anmeldeverfahren läuft über die Betriebe.

Für Gera und Suhl sind in der kommenden Woche ebenfalls Impftage an den IHK-Standorten vorgesehen. In Suhl öffnet die temporäre Impfstelle am Mittwoch, in Gera am Freitag.