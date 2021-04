Thüringen | Verbraucherzentrale warnt vor Abzocke

Die Verbraucherzentrale Thüringen warnt vor immer wiederkehrenden Abzock-Versuchen am Telefon. Vor allem in der Pandemie würden Verbraucher von ungewollten Werbeanrufen heimgesucht, heißt es. Viele Betrüger witterten ihre Chance, weil die Menschen daheim leichter erreichbar sind. Die Angerufen werden dabei unter Druck gesetzt, die Folge sind häufig ungewollte Verträge. Besonders hartnäckig hielten sich die Maschen mit angeblichen Gewinnspielen oder kostenlosen Tests von Nahrungsergänzungsmitteln, so die Verbraucherzentrale.

Auch die Anrufe vermeintlicher Energieberater gehören demnach zu den "Klassikern". Die Verbraucherzentrale rät unter anderem, sich bei unerwünschten Anrufen gar nicht erst auf Gespräche einzulassen. Unbekannte Nummern sollten nicht zurück gerufen und bei Werbeanrufen das Wort "Ja" vermieden werden. Verstöße können der Bundesnetzagentur gemeldet werden.

Gotha | Immer mehr Teststellen im Landkreis

Im Landkreis Gotha gibt es immer Corona-Teststellen. Wie das Landratsamt mitteilte, bieten ab sofort die medizinischen Versorgungszentren in Gotha-Siebleben und Ohrdruf kostenlose Antigentests an. Die Helios-Klinik in Sundhausen war bereits vorher Anlaufstelle. Neu hinzu kommen die Zahnarztpraxis Dr. Christian Junge in Friedrichroda und die Zahnärzte Bettina und Konrad Schinzel, die Tests in der Gemeindeverwaltung anbieten. Ab Dienstag gehen zwei weitere, von der Johanniter Unfall-Hilfe Westthüringen betriebene Teststellen in Tambach-Dietharz sowie in Günthersleben an den Start. Insgesamt sind damit im Landkreis fünf Testzentren sowie 15 Teststellen bei Apotheken und Ärzten autorisiert.

Seit Start der Testkampagne Mitte März wurden laut Landratsamt mehr als 4.600 Antigentests durchgeführt, 108 mit positivem Ergebnis.

Erfurt | Buga-Geschäftsführung weist Kritik zu Gastronomie zurück

Die Buga-Geschäftsführung hat Kritik am Umgang mit der Gastronomie zurückgewiesen. In einem einzigen Fall habe ein Gastronom Gäste im Außenbereich bedient. Er sei ermahnt worden, die Tische und Stühle seien unverzüglich weggeräumt worden, teilte ein Buga-Sprecher mit.

Auf der Bundesgartenschau gebe es die gleichen Regeln wie überall, hieß es. Speisen dürften nur mitgenommen und mit Abstand verzehrt werden. Unter anderem die CDU-Fraktion im Thüringer Landtag hatte gegen ein Ungleichbehandeln der Gastronomen in Erfurt aufbegehrt. Fraktionschef Mario Voigt sagte, dass Außengastronomie auf der Bundesgartenschau möglich sei, sei eine Ohrfeige für die vielen Thüringer Gastronomen, die seit Monaten ums Überleben kämpften. Ähnlich formulierten auch FDP-Fraktionschef Thomas Kemmerich und die CDU-Stadtratsfraktion ihre Kritik. Laut Aussagen von Buga-Chefin Kathrin Weiß reagierten die Verantwortlichen bereits am Samstagabend.

Weimar | Schulen und Kindergärten ab Dienstag geschlossen

Die Schulen in der kreisfreien Stadt Weimar müssen ab Dienstag schließen. Das teilte das Thüringer Bildungsministerium auf seiner Internetseite mit. Grund ist der hohe Sieben-Tage-Inzidenzwert, die Schwelle von 165 wurde dreimal in Folge überschritten. Die sogenannte Bundesnotbremse schreibt dann Schulschließungen vor. Liegt die Sieben-Tage-Inzidenz fünf Tage hintereinander zwischen 100 und 165, kann ins Wechselmodell eingestiegen werden. Zuvor hatte die Stadt bereits beschlossen, die Kindergärten dicht zu machen. Es soll eine Notbetreuung geben, auch für Schulkinder bis Klasse sechs.

Thüringen | Freistaat nicht mehr an Platz 1 bei Corona-Inzidenz