Sachsen hat Thüringen als Bundesland mit der höchsten Corona-Inzidenz überholt. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts von heute Morgen verzeichnet Sachsen einen Wert von 232. In Thüringen liegt er etwas niedriger bei 227. Allerdings waren auch in Thüringen die Zahlen wieder gestiegen. Stark gestiegen sind die Werte in Baden-Württemberg. Am niedrigsten sind sie in Schleswig-Holstein.