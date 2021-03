In Weimar gibt es ab Montag ein achtes Corona-Schnelltest-Zentrum. Es soll im Kino im Einkaufszentrum "Atrium" an den Start gehen. Ein neuntes soll in der kommenden Woche auf dem Campus der Bauhaus-Universität seinen Betrieb aufnehmen. Weimar will in einem Modellversuch am Montag die Geschäfte und einige Museen öffnen. Kunden brauchen dazu unter anderem einen aktuellen negativen Corona-Test.