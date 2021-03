Der Saale-Orla-Kreis hat den Kreis Greiz als bundesweiter Corona-Hotspot Nummer eins unter den Landkreisen abgelöst. Die Sieben-Tage-Inzidenz dort liegt am Sonntag nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bei 514. Im Landkreis Greiz ging der Wert auf 421 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche zurück. In Thüringen sank die Inzidenz auf knapp 218, das ist ein fast doppelt so hoher Wert wie im bundesweiten Schnitt.