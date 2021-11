Im Landkreis Gotha gibt es in dieser Woche mehrere Möglichkeiten, an denen sich Interessierte ohne Termin gegen das Coronavirus impfen lassen können. Wie der Landkreis mitteilte, wird am Dienstag, 30. November, in Waltershausen von 9 bis 15 Uhr im Gleisdreieck geimpft, am 1. Dezember ist das von 9 bis 13 Uhr in Bad Tabarz möglich. Am 3. Dezember können sich Menschen ihre Erst- oder Auffrischungsimpfung im Rathaus in Friedrichroda (9 bis 13 Uhr) geben lassen. Die "Impftour" wird am 7. Dezember in der Landgemeinde Nessetal im Ortsteil Goldbach fortgesetzt, am 8. Dezember folgt Dollstädt. Möglich ist eine Impfung ohne Termin auch am 10. Dezember in Neudietendorf.