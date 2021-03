Greiz | Kreißsaal wegen Personalmangel geschlossen

Werdende Eltern im Landkreis Greiz müssen derzeit für die Geburt auf andere Krankenhäuser in der Region ausweichen. Wie das Kreiskrankenhaus Greiz am Montagabend auf seiner Homepage mitteilte, kann die Hebammenbereitschaft im Kreißsaal krankheits- und quarantänebedingt nicht mehr abgesichert werden.

Schwangere sollten sich zum Beispiel an die Pleißental-Klinik Werdau wenden, dort seien entsprechende Vorkehrungen getroffen worden. Auch im Helios Vogtlandklinikum Plauen, im SRH Waldklinikum Gera, im Heinrich-Braun-Krankenhaus Zwickau oder im Klinikum Obergöltzsch Rodewisch stehen Kreißsäle zur Verfügung. Im Februar 2020 war die Geburtsstation im Schleizer Krankenhaus geschlossen worden. Es war die einzige Station dieser Art im benachbarten Saale-Orla-Kreis.

Nordhausen | Corona-Testbus im Kreis unterwegs

Seit Wochenbeginn ist im Landkreis Nordhausen ein Corona-Testbus im Einsatz. Wie das Landratsamt mitteilte, bieten die Johanniter bis einschließlich Gründonnerstag kostenlose Corona-Schnelltests an. Getestet wird in der Zeit von 14 bis 18 Uhr. Am Dienstag macht der Bus Station in Mackenrode am Kastanienplatz, am Mittwoch in Großwechsungen auf dem Parkplatz Bachstraße und am Donnerstag in Sollstedt am Markt. Die Tests sind ohne Voranmeldung möglich.

Weimar | 2.800 Corona-Tests zum Shopping-Auftakt

In Weimar haben sich zu Beginn des Einkaufs-Modellprojekts 2.800 Menschen auf das Coronavirus testen lassen. Sieben Tests sind nach Angaben der Stadtverwaltung positiv ausgefallen. In den acht Testzentren kam es zum Teil zu Wartezeiten von bis zu zwei Stunden. Diese blieben nach Angaben der Stadt aber die Ausnahme. Die Geschäfte in der Innenstadt sowie Museen und Galerien dürfen von Montag bis Mittwoch öffnen.