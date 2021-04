Landrat Matthias Jendricke befindet sich seit Mittwoch in Quarantäne. Wie die Thüringer Allgemeine berichtet, habe es bei einer Gesprächsrunde vor der Landratswahl in der vergangenen Woche offenbar Kontakt mit einem Corona-Infizierten gegeben. Die Quarantäne gilt für 14 Tage. Insgesamt wurden acht Menschen vorsorglich nach Hause geschickt. Auch die Kandidaten von Linke und CDU, Matthias Marquardt und Jeanette Goedecke, sind betroffen.

Der Landkreis Schmalkalden-Meiningen baut sein Corona-Testangebot für die Einwohner aus. Wie Vize-Landrätin Susanne Reum sagte, gehen ab kommender Woche in Schmalkalden, Steinbach-Hallenberg und Zella-Mehlis Drive-in-Schellteststationen an den Start. Getestet wird vom Auto aus. Aber auch Fußgänger sollen getestet werden. Das Ergebnis kommt nach 15 Minuten per E-Mail.