Gera | Stadt hofft auf baldige Schulöffnung

Die Schüler in Gera können ab Ende nächster Woche möglicherweise wieder zum Präsenzunterricht in die Schulen gehen. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Gera am Freitag auf 139,6 gesunken. Sollte der Inzidenzwert an fünf Werktagen nacheinander unter 165 liegen, dürfte in den Schulen der Wechselunterricht wieder beginnen.

Außerdem könnten die Kindergärten in den eingeschränkten Regelbetrieb wechseln. Wenn die Inzidenzwerte an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter 150 bleiben, könnten Kunden mit einem Termin auch ab Ende nächster Woche wieder in den Geschäften einkaufen gehen.

Erfurt | Mögliche Corona-Lockerungen zu Pfingsten

Nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz in Erfurt erstmals seit Längerem wieder unter 100 gesunken ist, erscheinen weitere Lockerungen zu Pfingsten möglich. So wird laut Stadt ab heutigem Freitag für weitere Öffnungsschritte gezählt. Bleibt die Inzidenz an fünf Werktagen stabil unter 100, könnten in Erfurt zu Pfingsten die Außengastronomie und die Campingplätze wieder öffnen.

Am Freitagmorgen lag die Sieben-Tage-Inzidenz laut Robert Koch-Institut bei 91,1. Ab Montag können bereits die Geschäfte unter Auflagen wieder öffnen. Wie die Stadt mitteilte, liegt der Inzidenzwert mittlerweile den fünften Werktag in Folge unter dem Schwellenwert von 150. Das bedeutet, dass die Kunden nach Voranmeldung und mit negativem Corona-Test wieder einkaufen gehen können. Geimpfte und Genesene benötigen keinen Test. Sie müssen allerdings einen Nachweis ihrer Impfung oder überstandenen Covid-19-Erkrankung vorlegen.

Thüringen | Corona-Neuinfektionen stagnieren auf hohem Niveau

In Thüringen stagniert die Situation bei Corona-Neuinfektionen auf im Bundesvergleich überdurchschnittlichem Niveau. Der Inzidenzwert, der die Zahl der neuen Fälle je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen angibt, verharrte am Freitag beim Vortageswert von 162,4, wie die Staatskanzlei mitteilte. Bundesweit lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 96,5.