Die Schüler in Gera können ab Ende nächster Woche möglicherweise wieder zum Präsenzunterricht in die Schulen gehen. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Gera am Freitag auf 139,6 gesunken. Sollte der Inzidenzwert an fünf Werktagen nacheinander unter 165 liegen, dürfte in den Schulen der Wechselunterricht wieder beginnen.