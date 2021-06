Der traditionelle Töpfermarkt in Bürgel im Saale-Holzland-Kreis kann in diesem Jahr auch nicht in einer kleineren Version eröffnen. Die Veranstalter hätten keine Planungssicherheit, sagte Falk Wächter, Geschäftsführer der Töpferei Echtbürgel, MDR THÜRINGEN. Er will stattdessen mit anderen Töpfereien in Bürgel am 19. und 20. Juni einen "Tag der offenen Werkstätten" ausrichten. Für die Töpfereien gehe es ums Überleben, so Wächter. Wegen vieler ausgefallener Märkte seien sie dringend auf Einnahmen angewiesen. Auch die Echtbürgel GmbH musste demnach ihre zehn Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken. Vom Online-Versand allein könne keine Töpferei leben, so Wächter. Der Bürgeler Töpfermarkt fällt aufgrund der Corona-Pandemie schon zum zweiten Mal aus.