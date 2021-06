In Erfurt ist die Maskenpflicht in der Innestadt seit Donnerstag aufgehoben. Das hat der interne Pandemiestab der Stadtverwaltung beschlossen. Lediglich im Bereich von Bus- und Straßenbahnhaltestellen sowie in Unterführungen und auf Wochenmärkten muss weiterhin eine Mund-Nasen-Bedenkung getragen werden. Und auch auf der Krämerbrücke gilt weiterhin Maskenpflicht.