Thüringen | Neue Testlieferungen für Schulen

Am Donnerstag sollen in Thüringen weitere rund 380.000 Corona-Tests an die Schulen ausgeliefert werden. Das teilte das Thüringer Bildungsministerium mit. Zielmarke seien 500.000 Tests wöchentlich. Mit der Rückkehr von immer mehr Schulen in den Wechsel- oder den Normalbetrieb steigt die Zahl der benötigten Tests. Rein rechnerisch werden bei einem Vollbetrieb der Schulen laut Ministerium 530.000 Tests benötigt. Insgesamt habe das Land drei Millionen Corona-Tests für diese Zwecke bestellt, heißt es. Zwei Tests pro Woche sind für Schüler und Schulpersonal Pflicht, sonst dürfen sie die Einrichtungen nicht betreten. Sollte vor Ort kein Testangebot gemacht werden können, greift das Betretungsverbot nicht.

Erfurt | Außengastronomie öffnet ab Freitag

In Erfurt treten am Freitag weitreichende Lockerungen in Kraft. Wie die Stadt am Mittwoch informierte, dürfen Cafés und Restaurants ihre Außenbereiche wieder öffnen. Gäste müssen sich jedoch vorab anmelden und nachweisen, dass sie infektionsfrei sind. Das Alkoholverbot für die Innenstadt wird aufgehoben.

Auch der Einzelhandel kann wieder durchstarten, einkaufen darf man dann ohne Anmeldung, aber auch nur mit Test bzw. Bescheinigung. Im Angermuseum in der Innenstadt soll ein weiteres Testzentrum eingerichtet werden. An den Schulen in Erfurt ist Wechselunterricht nicht mehr vorgegeben. Für Besucher der Bundesgartenschau besteht keine Testpflicht mehr. Möglich wird dies, weil in Erfurt ab Freitag nicht mehr die Bundesnotbremse gilt. An mehr als fünf aufeinanderfolgenden Tagen lag die Inzidenz unter 100 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage.

Thüringen | Start für Corona-Härtefallhilfen

Unternehmen und Selbständige in Thüringen können ab sofort Corona-Härtefallhilfen beantragen. Wie das Thüringer Wirtschaftsministerium am Mittwoch mitteilte, soll damit Firmen geholfen werden, die trotz schwieriger wirtschaftlicher Lage in der Pandemie bisher keinen Zugang zu den regulären Hilfsprogrammen von Bund und Land hatten. Die maximale Förderhöhe beträgt 100.000 Euro, in Ausnahmefällen bei besonderen regionalen oder wirtschaftlichen Interessen sei auch mehr möglich.

Das Programm wird zu gleichen Teilen von Bund und Land finanziert. Für Thüringen stellt der Bund 20 Millionen Euro zur Verfügung, die vom Land nach Bedarf kofinanziert werden müssen. Anträge können bis Ende Oktober gestellt werden. Es gebe eine Reihe von Einzelfällen, in denen Unternehmen oder Selbständige durch das Netz der Hilfen gefallen seien, sagte Minister Wolfgang Tiefensee (SPD). Mit dem Härtefallfonds solle diesem Umstand Rechnung getragen werden.

Weimar | Deutsches Nationaltheater plant Aufführungen im Freien