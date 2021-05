Im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt und im Saale-Orla-Kreis öffnen ab Freitag wieder Kindergärten und Schulen. Die Schüler werden dabei im Wechselunterricht betreut. Wie ein Sprecher des Landratsamtes in Saalfeld am Dienstag sagte, wird zudem das Einkaufen in den Geschäften mit vorheriger Terminvereinbarung ab Freitag möglich. Kunden müssen dafür einen negativen Coronatest, einen Impfnachweis oder einen Genesungsnachweis zum Einkaufen mitbringen. Die Händler müssten zudem die Daten der Kunden für die Kontaktverfolgung aufnehmen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt am Mittwoch im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt mit einem Wert von 100 den fünften Werktag in Folge unter 165. Im Saale-Orla-Kreis liegt der Inzidenzwert bei 136. Auch dort ist das Einkaufen mit vorherigem Termin ab Freitag laut Bundesnotbremse möglich.