Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat angesichts der niedrigen Impfzahlen in Thüringen vor den Folgen gewarnt. Ramelow sagte am Freitag, man werde niemandem mehr garantieren können, dass er auch in einem Thüringer Krankenhaus behandelt wird. Falls die Krankenhäuser im Freistaat an ihr Limit geraten, müssten Patienten auch in andere Bundesländer gebracht werden. Die Patienten auf den Intensivstationen seien in der Regel Ungeimpfte. Die Menschen müssten begreifen, dass sie sich schützen müssen, so Ramelow.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) Bildrechte: dpa