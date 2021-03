Im Testbus des Landkreises Nordhausen kann sich ab sofort jeder ohne Voranmeldung testen lassen. Das teilte der Landkreis mit. Bislang war der Bus in erster Linie in Unternehmen und Einrichtungen, wie der Hochschule, unterwegs, um Schnelltests durchzuführen. Am Dienstag soll der Bus in Bleicherode, am Mittwoch in Heringen/Helme und am Donnerstag in Ullrich stehen - jeweils zwischen 14 und 18 Uhr. Weitere Termine sind laut Landratsamt in Planung.