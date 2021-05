Hildburg­hausen | Höchste Inzidenz bundesweit

Mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 128 liegt der Landkreis Hildburghausen erneut im bundesweiten Vergleich an der Spitze. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Robert Koch-Instituts hervor. In der Region bleiben damit vorerst die strengen Corona-Regeln in Kraft. Der benachbarte Landkreis Sonneberg liegt mit einer Inzidenz von 79,7 bundesweit an 13. Stelle, der Landkreis Schmalkalden-Meiningen folgt kurz dahinter mit 77.7. Südthüringen bleibt damit unterm Strich die noch am stärksten betroffene Region im Land.

Thüringen | Bundesnotbremse entfällt in sechs weiteren Regionen

In sechs weiteren Thüringer Regionen gilt ab heute die sogenannte Corona-Bundesnotbremse nicht mehr: In den Kreisen Nordhausen, Greiz, Saalfeld-Rudolstadt, Schmalkalden-Meinigen, dem Wartburgkreis und in der Stadt Suhl liegen die Inzidenzwerte seit fünf Werktagen in Folge unter 100.