Der Flughafen Erfurt-Weimar erwartet eine Lieferung von 480.000 Corona-Tests. Wie Flughafen-Chef Gerd Stöwer mitteilte, soll am Samstag ein russisches Frachtflugzeug mit den Tests an Bord landen. Insgesamt werden laut Stöwer in den nächsten Tagen rund zwei Millionen Tests über den Flughafen Erfurt-Weimar geliefert, die dann deutschlandweit verteilt werden. Er freue sich, dass Thüringen nun auch bei der Logistik der Corona-Tests einen wichtigen Beitrag für die Bekämpfung der Pandemie in ganz Deutschland leisten könne, so Stöwer.