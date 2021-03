Im Landkreis Schmalkalden-Meiningen sind in mehreren Schulen Coronavirus-Infektionen nachgewiesen worden. Wie ein Sprecher des Landratsamtes mitteilte, wurden positive Fälle unter anderem an der Grundschule Henneberg und der Regelschule Pulverrasen in Meiningen registriert sowie an der Regelschule Wasungen und Grundschulen in Schmalkalden und Roßdorf. Trotz hoher Infektionszahlen hatte das Landratsamt beschlossen, die Schulen bis zur Klassenstufe sechs wieder zu öffnen.