Osterfeuer sind in diesem Jahr in Thüringen nicht erlaubt. Sie fallen unter das Verbot von Veranstaltungen und Zusammenkünften im öffentlichen Raum nach der geltenden Corona-Landesverordnung . Die Stadt Weimar hat nach eigenen Angaben fünf bereits genehmigte Feuer wieder abgesagt.

In Roth im Kreis Hildburghausen wurde laut Landratsamt eine Anmeldung für ein Osterfeuer abgelehnt. In Schmalkalden und Sonneberg lagen erst gar keine Anträge vor. Die Stadt Erfurt hat dagegen zwei einzelne Osterfeuer genehmigt. Sie seien im privaten, familiären Rahmen geplant, so die Begründung. Auch die Stadt Gera hat fünf bis sechs private Osterfeuer zugelassen. Die Feuerwehr müsse aber spätestens eine Stunde vor dem Anzünden informiert werden.