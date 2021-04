In den vier Orten im Saale-Orla-Kreis gibt es wegen der Pandemie zu Ostern keine Gottesdienste. Vorbereit sind aber sogenannte Andachtsstationen. So kann zum Beispiel in der Kirche in Saalburg am Samstag zur Osternacht ein Osterlicht abgeholt werden. Ebersdorf lädt am Ostersonntag zur Offenen Kirche mit Musik und Gebet.