Die Industrie- und Handelskammer Erfurt hat die Rücknahme der mehrtägigen "Osterruhe" kritisiert. Der Präsident der IHK Erfurt, Dieter Bauhaus, sagte, sie sei zwar richtig, stelle aber das Krisenmanagement des Landes komplett in Frage. Eine zunächst nicht nachvollziehbare und dann plötzlich kassierte Regelung zu den Ruhetagen sorge bei den Unternehmen für Frust. Statt neues Vertrauen in politische Entscheidungen zu generieren, sei das Gegenteil erreicht worden.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat an die Bevölkerung appelliert, die Tage über Ostern weiterhin als Ruhetage zu verstehen und keine Urlaubsreisen zu unternehmen. "Die Osterruhe ist nicht abgesagt, es sind nur keine Feiertagsregelungen für Gründonnerstag und Karsamstag gefunden worden", sagte Ramelow am Mittwoch nach einer kurzfristig einberufenen Bund-Länder-Konferenz am Mittwoch. In dieser hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) diese Regelung wieder gekippt.