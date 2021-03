Thüringen | IHK Erfurt kritisiert Corona-Krisenmangement

Die Industrie- und Handelskammer Erfurt begrüßt die Rücknahme der angekündigten "Osterruhe". Der Präsident der IHK Erfurt, Dieter Bauhaus, sagte, die Rücknahme-Entscheidung sei richtig, stelle aber "das derzeitige Krisenmanagement in unserem Land komplett in Frage". Eine zunächst nicht nachvollziehbare und dann plötzlich kassierte Regelung zu den Ruhetagen sorge bei den Unternehmen für Frust. Statt neues Vertrauen in politische Entscheidungen zu generieren, sei das Gegenteil erreicht worden.

Erleichtert zeigte sich auch der Präsident der Handwerkskammer Erfurt, Thomas Malcherek. Die angekündigte "Osterruhe“ habe für viel Unruhe und Unverständnis bei den Handwerksbetrieben gesorgt. Daher sei die Entscheidung, diese wieder aufzuheben, eine richtige Entscheidung gewesen. Trotzdem zeige die Situation deutlich die Schwachstellen. Laut Malcherek mangelt es grundlegend weiterhin an einer Langzeitstrategie, wie in den nächsten Wochen und Monaten mit Pandemie umgangen wird und eine wirtschaftliche Normalität wieder erreicht werden kann. Der andauernde Lockdown sei angesichts der Impfungen, Tests und umfassenden Hygienekonzepte unverständlich. Malcherek sprach sich zudem dafür aus, den 20. September in diesem Jahr als Feiertag auszusetzen und damit der Wirtschaft einen Ausgleich zu ermöglichen.

Thüringen | Keine Feiertagsregeln für Gründonnerstag

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat an die Bevölkerung appelliert, die Tage über Ostern weiterhin als Ruhetage zu verstehen und keine Urlaubsreisen zu unternehmen. "Die Osterruhe ist nicht abgesagt, es sind nur keine Feiertagsregelungen für Gründonnerstag und Karsamstag gefunden worden", sagte Ramelow am Mittwoch nach einer kurzfristig einberufenen Bund-Länder-Konferenz am Mittwoch. In dieser hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) diese Regelung wieder gekippt.

„Die rechtliche Frage nach dem Ruhetag am Gründonnerstag und Karsamstag war am Montag noch offen geblieben", sagte Ramelow. "Die Idee lässt sich jetzt nicht umsetzen, war aber richtig und von allen Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen mitgetragen." Der übrige Beschluss von Montagnacht bleibe bestehen. Auch die Kontaktbeschränkungen gelten weiterhin. Das dynamische Wachstum bei den Infektionszahlen müsse gebrochen werden.