Vor allem große Unternehmen in Südthüringen testen ihre Mitarbeiter auf das Coronavirus. Das geht aus einer Blitzumfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Südthüringen hervor. Wie eine Sprecherin mitteilte, bietet rund die Hälfte der Unternehmen mit mehr als 20 Mitarbeitern Tests an oder planen ein Testangebot.

Anders ist das Bild in den kleinen Unternehmen. Nur rund 20 Prozent der Betriebe mit bis zu drei Beschäftigten testen oder planen Tests. Die Betriebe beklagen in der Umfrage außerdem die hohen Kosten. An der Umfrage haben sich in Südthüringen rund 325 Unternehmen beteiligt.