Nach Weimar lockern am Freitag auch Jena und Erfurt die Corona-Regeln. Dort öffnen Einzelhandel und Gastronomie. In beiden Städten lag die Inzidenz an fünf Tagen hintereinander unter dem Wert von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Damit greift die sogenannte Bundes-Notbremse nicht mehr. Beim Einkauf im Einzelhandel ist noch ein negativer Schnelltest oder der Nachweis als Genesener oder vollständig Geimpfter nötig. Im Biergarten oder Außencafe muss vorher reserviert werden. Ein negativer Test ist nicht nötig.