In Thüringen gibt es zahlreiche Fälle, in denen die Maskenpflicht in Zügen nicht eingehalten wurde. Für den Zeitraum vom 1. November 2020 bis 11. Mai 2021 meldete das Bahnpersonal der Bundespolizei offiziell 651 Fälle, in denen in Zügen die Maskenpflicht durch das Personal angemahnt werden musste.