Gera | Autokorso gegen Corona-Regeln

Mit einem Autokorso haben am Samstag in Gera laut Polizeiangaben mehr als 180 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen protestiert. Die etwa 100 Fahrzeuge seien von der Polizei durch die Innenstadt begleitet worden, teilte das Lagezentrum in Erfurt mit. Gegen einen Autofahrer sei Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gestellt worden. Der Mann, der zunächst keinen Mund-Nasen-Schutz getragen habe, sei bei der Kontrolle mit seinem Auto auf einen Polizisten zugefahren. Der Beamte habe sich in Sicherheit bringen können und blieb unverletzt. Bis zum späten Nachmittag sei es zu keinen weiten Zwischenfällen gekommen, hieß es.

Thüringen | Museen zum Museumstag virtuell entdecken

Mit digitalen Angeboten warten die Museen in Thüringen am Sonntag zum Internationalen Museumstag auf. Das Motto lautet in diesem Jahr "Museen entdecken". Da die Häuser aufgrund der Corona-Inzidenzzahlen im Freistaat noch geschlossen sind, können sie nur virtuell erkundet werden. Dazu gibt es zahlreiche Online-Premieren. So schaltet etwa die Gedenkstätte Point Alpha in Geisa (Wartburgkreis) erstmals den Videoclip "Weg der Hoffnung" frei. Zudem bieten zahlreiche Museen wie in Gera, Erfurt und Nordhausen digitale Rundgänge durch ihre Ausstellungen an.

Dingelstädt | Wieder Frauenwallfahrt zum Kerbschen Berg

Trotz Corona-Pandemie werden am Sonntag (9.15 Uhr) wieder Katholikinnen zur traditionellen Frauenwallfahrt zum Kerbschen Berg bei Dingelstädt erwartet. Es ist bereits die 60. Wallfahrt ins Eichsfeld. Sie steht in diesem Jahr unter dem Thema "Hoffnung verrückt Leben". Coronabedingt ist eine Teilnahme an den drei geplanten Gottesdiensten nur nach vorheriger Anmeldung möglich.

Auch die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Katholikinnen sollen in diesem Jahr außerdem nicht wie sonst üblich in Gruppen gemeinsam laufen und beten. Die Predigt auf dem Gelände vor dem ehemaligen Franziskanerkloster auf dem Kerbschen Berg wird der Erfurter Bischof Ulrich Neymeyr halten.

Lauscha | Erneute Mahnwache der Unternehmer

In Lauscha im Landkreis Sonneberg haben am Samstag rund 35 Unternehmer ihre Mahnwache fortgesetzt. Gastronomen, Hoteliers, Einzelhändler sowie Betreiber von Freizeiteinrichtungen fordern, dass sie ihre Geschäfte bald wieder öffnen können. Zudem dürfe nicht allein auf die Inzidenzahlen geschaut werden, wenn es um Lockerungen der Coronaregeln geht.

Neben dem CDU-Landtagsabgeordneten Henry Worm war auch der Grünen Landtagsabgeordnete Olaf Müller vor Ort. Die Mahnwachen sind von der Interessengemeinschaft Tourismus Rennsteig ins Leben gerufen worden. In der kommenden Woche wollen sich die Unternehmer zum 13. Mal treffen. Dann wieder in Neuhaus am Rennweg.

