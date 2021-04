Erfurt | Testzentren testen nur Erfurter

Die Corona-Testzentren in Erfurt testen nach Stadtangaben nur noch Einwohner von Erfurt. Besucher der Bundesgartenschau, die von außerhalb kommen und sich in Erfurt noch schnell testen lassen wollen, würden abgewiesen, sagte ein Stadtsprecher MDR THÜRINGEN. Die Stadt könne nicht mangelnde Testkapazitäten in anderen Städten und damit von ganz Thüringen abfangen.

In den beiden neu eingerichteten Testzentren in der Altstadt hatten sich am Samstag lange Schlangen gebildet. Ab Mitte nächster Woche soll ein Testzentrum auf der Messe in Betrieb gehen. Dort sollen täglich mehrere Tausend Menschen getestet werden können - vor allem Buga-Besucher, die nicht aus Erfurt kommen.

Im Haus der Sozialen Dienste am Juri-Gagarin-Ring wurden am Samstag 300 Menschen getestet, darunter auch Buga-Besucher unter anderem aus dem Landkreis Gotha. Für Sonntag habe die Stadt die Reißleine ziehen müssen, da die Kapazitäten nicht auch noch für Buga-Gäste aus dem Umland ausreichten. Die fehlenden Testkapazitäten zum Start der Bundesgartenschau hatten für Unmut gesorgt. Besucher beklagten, dass es in Erfurt nahezu unmöglich sei, sich am Wochenende den für den Buga-Besuch geforderten Negativ-Test zu besorgen.

Thüringen | Schaustellerverein fordert gleiche Rechte

Der Thüringer Schaustellerverein fordert gleiche Rechte für alle Veranstaltungen in Thüringen. Der Vereinsvorsitzende Rene Otto sagte, wie die Bundesgartenschau fänden Volksfeste unter freiem Himmel statt. Das Herbstvolksfest im vorigen Jahr in Gera habe zudem gezeigt, dass ein Rummel auch mit Beschränkungen sicher stattfinden könne. In Thüringen gibt es 108 Familienbetriebe im Schaustellergewerbe. Viele hätten das letzte Mal zu den Weihnachtsmärkten 2019 Einnahmen gehabt. Zudem fordern die Schausteller ein Signal von der Bundesregierung. Die Familien wollen arbeiten und nicht von Steuergeldern leben, so Otto.

