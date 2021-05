Ab Montag dürfen die Schulen in den Landkreisen Gotha und Sonneberg für den Wechselunterricht öffnen. Hildburghausen bleibt demnach der vorerst letzte Landkreis im Freistaat ohne Präsenzunterricht. Liegt die Sieben-Tage-Inzidenz auch dort an fünf Werktagen in Folge unter 165, dürfen zwei Tage später die Schulen öffnen. Bleiben die gegenwärtigen Zahlen stabil, können auch in Hildburghausen ab Mittwoch die Schulen Wechselunterricht anbieten.