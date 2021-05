Die Entscheidung, den Impfstoff von Johnson & Johnson in der Regel Über-60-Jährigen zu spritzen, wird nach Ansicht von Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) zu Verzögerungen beim Impfen in Flüchtlingsunterkünften führen. In den Erstaufnahmeeinrichtungen werde sich die Entscheidung wohl kaum auswirken, weil es dort Ärzte und Dolmetscher gebe, sagte Werner. "Schwieriger wird es sicherlich in den Gemeinschaftsunterkünften und anderen Bereichen, wo wir impfen wollten." Zuvor hatten sich Bund und Länder darauf verständigt, dass der Corona-Impfstoff von Johnson & Johnson künftig in der Regel bei Menschen ab 60 eingesetzt werden soll. Anders als andere Corona-Impfstoffe muss das Mittel nur einmal gespritzt werden. "Für Menschen, die nicht so gut zu erreichen sind und schnell wieder an einem anderen Ort sind, wäre er besonders geeignet gewesen", sagte Werner. In Thüringen sollten mit dem Impfstoff daher vor allem Flüchtlinge und Obdachlose geimpft werden.