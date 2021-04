Sonne­berg | Weitere Corona-Schnellteststellen im Kreis

Der Landkreis Sonneberg weitet sein Angebot für Corona-Schnelltests aus. Wie ein Sprecher im Landratsamt sagte, können sich Einwohner ab sofort in einer Apotheke in Neuhaus-Schierschnitz sowie in einer Sonneberger Physiotherapiepraxis auf das Coronavirus testen lassen. Wie der Vizelandrat Jürgen Köpper (CDU) sagte, werden weitere Helfer dringend gesucht.

Im Schaumberger Land rund um Schalkau sowie der Rennsteigregion sei der Bedarf sehr hoch. Apotheken, Arztpraxen oder andere medizinische Einrichtungen können sich beim Gesundheitsamt melden. Das Deutsche Rote Kreuz betreibt in Sonneberg und Neuhaus am Rennweg feste Testzentren. Außerdem führen im Landkreis bisher insgesamt sieben Apotheken Schnelltests durch. Der Bedarf an Teststellen für Corona-Schnelltests ist vor allem rund um Schalkau sowie in der Rennsteigregion nach wie vor hoch, sagte Vizelandrat Jürgen Köpper. (Symbolbild) Bildrechte: MDR/Stefanie Reinhardt

Eisenach | Spielplätze wieder geöffnet

Die Stadt Eisenach öffnet wieder ihre Spielplätze. Wie eine Sprecherin am Freitag mitteilte, tritt am Freitag eine neue Allgemeinverfügung in Kraft. Demnach dürften Spielplätze wieder besucht werden, das gelte auch für Bolzplätze. Für die Fußgängerzone, die Querstraße, den Markt, Bushaltestellen und andere ausgewiesene Orte gilt nach wie vor Maskenpflicht. Detaillierte Informationen gibt es auf der Internetseite der Stadt.

Erfurt | 23.000 Buga-Besucher in der ersten Woche