Thüringen | Buga mit knapp vier Millionen Euro Verlust

Die Bundesgartenschau in Erfurt hat einen Verlust von 3,9 Millionen Euro eingefahren. Das geht aus dem Rechnungsabschluss hervor, den der Finanzausschuss am Mittwochabend bestätigt hat. Das Minus sei vor allem in den ersten beiden Buga-Monaten entstanden, als coronabedingt nur wenige Besucher kamen, sagte Finanzdezernent Steffen Linnert (SPD) MDR THÜRINGEN. Die Besucher im April und Mai waren demnach überwiegend Dauerkartenbesitzer. Weil die Gastronomie noch nicht geöffnet war, fehlten auch die Pachteinnahmen.

Eine sechsstellige Summe musste die Buga-Gesellschaft wegen der strengen Hygieneauflagen aufbringen, unter anderem für zusätzliches Sicherheitspersonal. Das Land Thüringen hatte bereits zum Ende der Bundesgartenschau im Oktober finanzielle Hilfe zugesagt. In welcher Höhe die gezahlt wird, wollte das Land von der Abschlussrechnung abhängig machen, die nun vorliegt.

Thüringen | Skilifte dürfen ab Donnerstag öffnen

Skilifte dürfen trotz der ab Donnerstag in Thüringen geltenden strengen Corona-Regeln für die alpine Wintersportsaison geöffnet werden. Die Anlagen werden als Transportmittel bewertet, wie eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums mitteilte. Die Skilifte fielen demnach analog der Bundesvorschrift für den öffentlichen Personennahverkehr unter die 3G-Regel. Freunde des alpinen Wintersports müssen daher an den 21 Liftanlagen in Thüringen ihren Nachweis über Impfung, Genesung oder negativen Corona-Test parat haben.

Für die Gastronomie an den Pisten und entlang der Langlaufstrecken gelte die 2G-Regel und eine Sperrstunde. Im vergangenen Winter standen aufgrund von Corona - trotz reichlich Schnee - alle Skilifte in Thüringen still. Loipen und Rodelhänge durften nur von Tagestouristen, teils sogar ausschließlich von Anwohnern genutzt werden.

Nord-hausen | Grabungsverbot rund ums Südharz-Klinikum

Ab sofort darf rund um das Südharz-Klinikum der Boden nicht mehr aufgegraben werden. Wie die Stadt mitteilte, gilt das Grabungsverbot für einen Umkreis von 500 Metern. Der Untergrund Nordhausens ist von Bomben und Kampfmitteln aus dem Zweiten Weltkrieg stark belastet. Ein Bombenfund könnte zur Evakuierung des Klinikums führen. Das müsse wegen der angespannten Corona-Situation verhindert werden, hieß es.

Mühl-hausen/ Erfurt | Großer Andrang bei Impfaktionen

Bei der vierten Impfaktion ohne Termin in Mühlhausen sind am Mittwoch fast 450 Menschen geimpft worden. Wie eine Sprecherin MDR THÜRINGEN sagte, mussten die Impfwilligen zum Teil Stunden warten. Am Mehrgenerationenhaus bildeten sich lange Schlangen. Rund 200 Impfwillige mussten wieder weggeschickt werden, weil der Impfstoff alle war. Die Stadt erwägt, eine weitere Impfaktion dieser Art auf die Beine zu stellen.