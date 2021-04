Die Stadt Eisenach öffnet wieder ihre Spielplätze. Wie eine Sprecherin am Freitag mitteilte, tritt am Freitag eine neue Allgemeinverfügung in Kraft. Demnach dürften Spielplätze wieder besucht werden, das gelte auch für Bolzplätze. Für die Fußgängerzone, die Querstraße, den Markt, Bushaltestellen und andere ausgewiesene Orte gilt nach wie vor Maskenpflicht. Detaillierte Informationen gibt es auf der Internetseite der Stadt.