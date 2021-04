Bad Salz­ungen | Lolli-Tests zurückgerufen

Im Wartburgkreis sind sogenannte Lollipop-Tests zurückgerufen worden. Wie eine Sprecherin des Landratsamtes sagte, waren Gebrauchsanweisungen und Kennzeichnungen fehlerhaft. Die Schnelltests an sich seien in Ordnung gewesen. Das Landratsamt hatte 40.000 Schnelltests gekauft, wie viele davon betroffen sind, sei unklar. Derzeit sei auch noch nicht geklärt, ob die Schnelltests vom Hersteller umgetauscht werden oder ob es eine Rückerstattung gibt. Test in Ordnung, Gebrauchsanweisung fehlerhaft (Symbolbild) Bildrechte: MDR/ Uwe Kelm

Thüringen | Debatte über die Rückgabe von Rechten an Geimpfte

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow hält die Debatte über die Rückgabe von Grundrechten an Corona-Geimpfte für verfrüht. "Wenn alle ein Impfangebot bekommen haben, dann muss man über die Rechte von Geimpften reden", sagte er am Donnerstag. Dann seien Einschränkungen nicht mehr opportun. "Da der Impfschutz 14 Tage nach der zweiten Impfung mindestens sechs Monate gilt, brauchen wir in dem Moment auch Klarheit darüber, ob ab dem siebten Monat wieder getestet oder neu geimpft wird." Vorher mache diese Debatte die Leute nur verrückt.

Nach Ansicht der CDU-Landtagsfraktion duldet hingegen die Rückgabe der Grundrechte an Geimpfte keinen Aufschub. "Der Bürger ist kein Bittsteller", erklärte CDU-Fraktionschef Mario Voigt am Donnerstag. Die Rückgabe von Rechten müsse sofort erfolgen und nicht erst, wenn alle Menschen ein Impfangebot erhalten hätten. "Geimpfte zu zwingen, mit Blick auf Nicht-Geimpfte länger auf ihre Grundrechte zu verzichten als absolut nötig, ist unzulässige Gleichmacherei."

Jena | Kostenlose FFP2-Masken für Inhaber einer JenaBonus-Karte

Inhaber einer JenaBonus-Karte erhalten neben vergünstigen Fahrkarten für den Nahverkehr nun auch kostenlose FFP2-Masken. Damit solle einkommensschwachen Menschen geholfen werden, teilte die Stadt mit. Die sogenannte Bundesnotbremse schreibt vor, dass Busse und Bahnen nur noch mit FFP2-Masken oder vergleichbarem Schutz genutzt werden dürfen.

Tickets und Masken sind gegen Vorlage der Bonus-Karte im Service Center des Nahverkehrs am Holzmarkt erhältlich. Wegen des fehlenden Haushalts konnte die Stadt monatelang keine ermäßigten Tickets für Menschen mit geringem Einkommen anbieten. Das hatte zu heftigen Protesten geführt.

Erfurt | Buga-Testzentrum zum Start kaum ausgelastet

Das neue Corona-Testzentrum für die Bundesgartenschau in Erfurt hat zum Start am Mittwoch weit unter seiner Kapazität gearbeitet. Nach Angaben der Betreiber kamen am ersten Tag etwa 700 Menschen. Möglich seien täglich bis zu 8.000 Tests. Bei drei Menschen fiel der Schnelltest positiv aus, sie erhielten noch vor Ort einen PCR-Test. Der wird als Verdachtsfall von der Krankenkasse bezahlt.

Das neue Testzentrum arbeitet in Halle 3 der Messe. Dort wurden 20 Kabinen aufgebaut, bis zu 50 Mitarbeiter können eingesetzt werden. Getestet werden nicht nur Besucher der Gartenschau, auch Einwohner und Gäste können sich kostenlos testen lassen. Ein Mann lässt sich im Buga-Testzentrum in der Messe Erfurt testen. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

Weimar | Inzidenz zu hoch: Aufbau des City-Skyliners verzögert sich

Der Aufbau des sogenannten City-Skyliners in Weimar verzögert sich. Wie die Stadt mitteilte, kann der mobile Aussichtsturm erst aufgebaut werden und in Betrieb gehen, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz in Weimar konstant unter dem Wert von 100 liegt. Aktuell beträgt die Inzidenz laut Robert Koch-Institut 135.

Der Skyliner sollte begleitend zur Bundesgartenschau aufgestellt werden. Mehrere Monate lang soll er auf dem Goetheplatz stehen, auch um für die Außenstandorte der Buga zu werben. Bereits im vergangenen Jahr hatte der Aussichtsturm in der Klassikerstadt Halt gemacht. Rund 15.000 Gäste nutzten die Chance, die Stadt von oben anzuschauen. Bereits im vergangenen Jahr gastierte der City-Skyliner in Weimar auf dem Goetheplatz. (Archivbild) Bildrechte: imago images / Schöning

Eisenberg | FDP verschiebt Landesparteitag auf Juni

Die Thüringer FDP hat den für kommendes Wochenende in Eisenberg geplanten Landesparteitag abgesagt. Wie Sprecher Tim Wagner MDR THÜRINGEN sagte, sind wegen der hohen Corona-Infektionszahlen die Auflagen derart streng, dass ein normaler Parteitag nicht durchgeführt werden könne. Die FDP-Delegierten hätten nicht zusammen in der Halle sein dürfen. Der Parteitag soll nun auf Juni verschoben werden und findet dann voraussichtlich in Erfurt statt. Die FDP muss eine neue Landesspitze wählen sowie eine Liste für die Bundestagswahl aufstellen.

Die Thüringer Liberalen mussten ihren Landesparteitag bereits mehrfach verschieben. Eine digitale Variante kommt für die Partei laut Wagner nicht in Frage. Dafür seien in Thüringen die technischen Voraussetzungen zu schlecht. Die Wiederwahl von Landeschef Thomas Kemmerich ist nicht sicher. Er gilt auch innerhalb der FDP als umstritten.

Thüringen | Landesrabbiner Nachama: Triage nicht mit jüdischer Ethik vereinbar

Die Triage ist nach den Worten des Thüringer Landesrabbiners Alexander Nachama nicht mit der jüdischen Ethik vereinbar. "Im Talmud heißt es: 'Du darfst nicht Leben gegen Leben aufrechnen.' Das bedeutet, keiner darf bei der medizinischen Behandlung bevorzugt werden, etwa aufgrund von Alter oder Vorerkrankungen", sagte Nachama am Mittwochabend bei den "Erfurter Kreuzganggesprächen".

In der Reihenfolge, in der Patienten ins Krankenhaus kämen, müssten sie auch behandelt werden. "Und wenn ein älterer Mensch das letzte Beatmungsgerät hat, dann darf man ihm das nicht entziehen, um vielleicht einen jüngeren Patienten zu retten."

