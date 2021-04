Der Aufbau des sogenannten City-Skyliners in Weimar verzögert sich. Wie die Stadt mitteilte, kann der mobile Aussichtsturm erst aufgebaut werden und in Betrieb gehen, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz in Weimar konstant unter dem Wert von 100 liegt. Aktuell beträgt die Inzidenz laut Robert Koch-Institut 135.

Die Thüringer FDP hat den für kommendes Wochenende in Eisenberg geplanten Landesparteitag abgesagt. Wie Sprecher Tim Wagner MDR THÜRINGEN sagte, sind wegen der hohen Corona-Infektionszahlen die Auflagen derart streng, dass ein normaler Parteitag nicht durchgeführt werden könne. Die FDP-Delegierten hätten nicht zusammen in der Halle sein dürfen. Der Parteitag soll nun auf Juni verschoben werden und findet dann voraussichtlich in Erfurt statt. Die FDP muss eine neue Landesspitze wählen sowie eine Liste für die Bundestagswahl aufstellen.

Mangelnde Test-Angebote zum Auftakt der Bundesgartenschau haben am Mittwoch den Erfurter Stadtrat beschäftigt. In einer aktuellen Stunde warf die AfD-Fraktion der Stadtverwaltung Versagen vor. Oberbürgermeister Andreas Bausewein verteidigte die dezentrale Teststrategie. Sie habe bisher gut funktioniert, hätte aber am ersten Buga-Wochenende nicht ausgereicht. Am Mittwoch sei das Testzentrum auf der Messe gestartet, am Donnerstag folge ein weiteres Testangebot am Flughafen. Ab Freitag kann man sich auch am Bahnhof und am Zoo testen lassen. Am Samstag startet eine mobile Teststation vor dem Landesfunkhaus.