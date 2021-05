Der Saale-Holzland-Kreis hofft auf weitere Lockerungen der Corona-Regeln am Wochenende. Wie das Landratsamt mitteilt, liegt die Inzidenz im Kreis den vierten Tag in Folge unter 100. Wenn sich die Lage stabil weiterentwickelt, könne bereits am Samstag die Außengastronomie öffnen. Auch im Einzelhandel könnte es dann weitere Lockerungen geben. Am Mittwoch liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 43 (RKI) - und somit so niedrig wie seit vergangenem Oktober nicht mehr.