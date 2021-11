Die KVT hatte schon zuvor über steigende Zahlen gefälschter Impfpässe berichtet und angekündigt, alle Fälle zur Anzeige zu bringen. Meist versuchten Menschen, mit einem gefälschten Impfpass in der Apotheke an ein digitales Impfzertifikat zu kommen. Man gehe davon aus, dass die gefälschten Impfpässe über Messengerdienste und im Internet angeboten werden, hieß es vom LKA. Ungesicherten Angaben zufolge werden gefälschte Impfpässe für rund 100 Euro verkauft. Ermittelt werde derzeit gegen Einzelpersonen, hieß es weiter.

Angesichts steigender Corona-Zahlen haben mehrere Thüringer Kliniken Besucherstopps verhängt. So ist in den Regiomed-Kliniken in Sonneberg und Hildburghausen der Zutritt für Besucher derzeit nur in Ausnahmefällen möglich, wie eine Sprecherin sagte. Dazu gehörten etwa der Abschied von Sterbenden und die Geburtsbegleitung für werdende Väter - dann jedoch nur mit Test und Schutzkleidung. Auch in den Ilm-Kreis-Kliniken Arnstadt-Ilmenau können derzeit keine regulären Besuche stattfinden, wie das Haus auf seiner Website mitteilte. Besuchsstopps hatten auch das KMG Klinikum in Sondershausen und die Helios Klinik Bleicherode verhängt.