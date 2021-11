Die Sieben-Tage-Inzidenz in Thüringen bleibt die höchste bundesweit. Laut Robert Koch-Institut lag sie am Freitag bei 386,9, Tendenz steigend. Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) setzt auf weitere Einschränkungen für Ungeimpfte, zumal sich die Lage in den Kliniken verschärft. In Pflegeheimen will sie die Testpflicht für Beschäftigte.