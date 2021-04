Immer mehr Städte und Landkreise sagen für die kommenden Wochen zum Teil traditionsreiche Veranstaltungen ab. Schuld daran ist die Corona-Pandemie. So wird es in Weimar am 10. und 11. Mai keinen Frühlingsmarkt geben. Auch die "Lange Nacht der Museen" wurde abgesagt. Das Weimarer Land hat ebenfalls seine Museumsnacht 2021 abgesagt. Die Stadt Erfurt verlegte ihren Termin der Museumsnacht in den Herbst 2021.