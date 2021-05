Die Schulträger in Thüringen haben nach Angaben des Bauministeriums noch keine Mittel für die Beschaffung von Luftfilteranlagen abgerufen. Die entsprechenden Bescheide liegen den staatlichen Schulträgern allerdings vor, so dass man bald mit dem Abrufen der Gelder rechne, teilte das Ministerium auf Anfrage mit. Dafür haben die Träger noch bis 31. Oktober Zeit. Das Land Thüringen stellt rund fünf Millionen Euro für Corona-Schutzmaßnahmen an Schulen bereit. 4,5 Millionen Euro können davon für Luftfilteranlagen und andere Ausstattung im Kampf gegen die Pandemie abgerufen werden - etwa für Trennwände. Gut 500.000 Euro sind für eine wissenschaftliche Begleitung zu Raumluftanlagen an Schulen vorgesehen.