Nach dem Aus für das große Testzentrum auf der Messe Erfurt öffnen am Dienstag Testzelte auf dem Domplatz und vor dem Haupteingang des Egaparks . Beide werden von der Düsseldorfer Kloepfel Holding GmbH betrieben. Nach Angaben des Unternehmens sollen Tests am Egapark täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet sein. Das Zelt auf dem Domplatz ist täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet.

Im Landkreis Schmalkalden-Meiningen öffnen am Dienstag die Camping- und Wohnmobilstellplätze wieder. Geöffnet sind der Campingplatz Rohrer Stirn Meiningen, der Reisemobilparkplatz Westendpark in Schmalkalden und der Wohnmobilstellplatz in der Jahnstraße in Oberhof. Der Caravanstellplatz am Oberhofer Biathlonstadion ist nach Angaben der Betreiber noch bis Mitte des Monats wegen Bauarbeiten gesperrt. Bereits seit Montag geöffnet ist dagegen der Campingplatz am Strandbad Breitungen.