Nordhausen | Testangebote werden erweitert

Der Landkreis Nordhausen weitet das Angebot an Corona-Tests aus. So werde Montag wieder ein Testzentrum im Café Central in der Töpferstraße geöffnet, hieß es in einer Mitteilung am Sonntag. Es ist in der Woche 9 Uhr bis 17 Uhr nutzbar, samstags bis 14 Uhr. Außerdem stehe der Test-Bus wieder in Nordhausen am Möbelhandel in der Bochumer Straße. Das Testzentrum am Bahnhof "Harzer Schmalspurbahn" erweitert seine Öffnungszeiten und testet nun montags bis samstags jeweils 9 bis 17 Uhr.

Weiterhin in Betrieb sind zudem die Nordhäuser Teststellen am Kornmarkt, in der Zorgestraße, am Poco-Markt und im Landratsamt. Alle können ohne Termin aufgesucht werden, lediglich in der Zorgestraße ist ein vereinbarter Termin Pflicht. Ebenfalls getestet wird in Bleicherode, Ilfeld, Ellrich und Sollstedt. Das Testzentrum Günzerode ist vorübergehend geschlossen.

