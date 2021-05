Weißensee | Chinesischer Garten wieder geöffnet

Der Chinesische Garten in Weißensee ist seit Samstag wieder geöffnet. Wie die Stadt mitteilte, müssen Besucherinnen und Besucher einen tagesaktuellen, negativen Corona-Test vorlegen und sich an die Corona-Regeln halten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Führungen sind derzeit nicht möglich. Der Garten ist von Dienstag bis Donnerstag in der Zeit von 12 bis 18 Uhr und von Freitag bis Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Mit einem aktuellen negativen Corona-Test darf der Chinesische Garten in Weißensee wieder besichtigt werden. Bildrechte: MDR/Dörthe Gromes

Weimar | Sinkender Inzidenz-Wert

Die Stadt Weimar hat wieder eine Sieben-Tage-Inzidenz unter dem Schwellenwert von 100 erreicht. Nach Zahlen des Robert Koch Instituts lag der Wert in der kreisfreien Stadt am Samstag bei 99,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen.

Laut der neuen Thüringer Corona-Verordnung greifen in Landkreisen und kreisfreien Städten, die an fünf aufeinander folgenden Werktagen eine Inzidenz von 100 unterschreiten, etliche Lockerungen und Öffnungsschritte. So kann dann die Außengastronomie mit Terminvereinbarung öffnen. Auch touristische Übernachtungen in Ferienhäusern oder auf Campingplätzen sind dann wieder möglich. Aktuell ist in Weimar bereits Shopping mit Termin und aktuellem negativem Test möglich. Die Schulen bieten Wechselunterricht an.

Auch landesweit sank die Inzidenz am Samstag weiter. Dennoch bleibt der Freistaat das am stärksten von der Pandemie betroffene Bundesland. Mit dem Saale-Orla-Kreis und dem Kreis Hildburghausen zählen zudem zwei Thüringer Regionen bundesweit zu den Kreisen mit der höchsten Inzidenz.

Goethe mit Maske: In Weimar liegt der Inzidenzwert landesweit am niedrigsten. Bildrechte: dpa

Thüringen | Kinderarztpraxen leerer als vor Pandemie

Thüringer Kinderarztpraxen sind weniger ausgelastet als vor Beginn der Pandemie. Wie der Sprecher des Thüringer Verbands der Kinder- und Jugendärzte, Dirk Rühling, MDR THÜRINGEN sagte, ist vor allem die Zahl der Kinder mit akuten Infekten zurückgegangen. Die Grippewelle, die den Praxen sonst einen großen Ansturm beschere, sei ausgeblieben. Vor allem in Kindergärten und Schulen steckten sich im Winter weniger Kinder mit Infektionskrankheiten an. Nicht nur, weil diese häufig geschlossen waren und sind, sondern auch, weil kränkelnde Kinder inzwischen länger zu Hause bleiben, wie Rühling sagte.

Besonders leer waren die Praxen demnach in der ersten Corona-Welle, weil viele Vorsorgeuntersuchungen verschoben wurden. Was sich im Verlauf der Pandemie nicht durchgesetzt hat, seien Video-Sprechstunden. Eltern hätten ein klares Bedürfnis nach persönlichem Kontakt. Hörtest beim Kinderarzt: Vor allem in der ersten Corona-Welle haben die Praxen Vorsorgeuntersuchungen zunächst verschoben (Foto: Archiv). Bildrechte: imago/JOKER

Thüringen | Hausärzte stark durch Corona-Impfungen belastet

Thüringens Hausärzte sehen sich durch die Coronaimpfungen einer hohen Belastung ausgesetzt. Die Ärzte und Mitarbeiter seien in manchen Praxen bereits jetzt am Limit, sagte der Vorsitzende des Thüringer Hausärzteverbandes, Ulf Zitterbart. So müssten wegen der Impfungen beispielsweise Vorsorgeuntersuchungen auf den Herbst verschoben werden.