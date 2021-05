Die Stadt Weimar hat wieder eine Sieben-Tage-Inzidenz unter dem Schwellenwert von 100 erreicht. Nach Zahlen des Robert Koch Instituts lag der Wert in der kreisfreien Stadt am Samstag bei 99,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen.

Laut der neuen Thüringer Corona-Verordnung greifen in Landkreisen und kreisfreien Städten, die an fünf aufeinander folgenden Werktagen eine Inzidenz von 100 unterschreiten, etliche Lockerungen und Öffnungsschritte. So kann dann die Außengastronomie mit Terminvereinbarung öffnen. Auch touristische Übernachtungen in Ferienhäusern oder auf Campingplätzen sind dann wieder möglich. Aktuell ist in Weimar bereits Shopping mit Termin und aktuellem negativem Test möglich. Die Schulen bieten Wechselunterricht an.