Die gestiegene Zahl der Corona-Neuinfektionen in Weimar hat laut Stadtverwaltung nichts mit dem Shopping-Experiment vor Ostern zu tun. Man habe das extra untersuchen lassen, hieß es von der Stadtspitze. So wurden die in den vergangenen Wochen Neuerkrankten befragt. Von 155 Infizierten habe nur eine Person am Shopping-Erlebnis teilgenommen, hieß es. Nach wie vor steckten sich die meisten Menschen im privaten Umfeld an.