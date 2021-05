Beatmungsgeräte aus Thüringen sollen bei der medizinischen Versorgung von Corona-Patienten in Indien helfen. Fünf Geräte aus dem Universitätsklinikum Jena seien am Dienstag nach Neu-Delhi in Indien mit weiteren deutschen Hilfsgütern versendet worden, teilte das Innenministerium am Donnerstag mit. Zudem sollen in der kommenden Woche Zelte und Schutzmasken nach Kathmandu in Nepal geschickt werden.