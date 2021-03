Thüringen | Impfzentren Karfreitag und Ostermontag geöffnet

In den Thüringer Impfzentren und Impfstellen wird sowohl am Karfreitag als auch am Ostermontag geimpft. Das sagte eine Sprecherin der Kassenärztlichen Vereinigung MDR THÜRINGEN. Samstag und Sonntag bleiben die Einrichtungen den Angaben zufolge geschlossen.

Hintergrund sei, dass das Impfen immer von Montag bis Freitag sichergestellt werde. Für Samstag und Sonntag gebe es zurzeit keine Impfdosen. In der Vergangenheit waren die Termine an Samstagen und Sonntagen gezielt an bestimmte Berufsgruppen vergeben worden. Die Thüringer Hausärzte sollen nach Ostern mit dem Impfen beginnen, am 7. April sollen die ersten Hausarztpraxen mit dem Impfstoff beliefert werden.

Ramelow und zwei Minister in Quarantäne

Nach der Bundesratssitzung am vergangenen Freitag in Berlin ist ein Teil des Thüringer Kabinetts in Quarantäne geschickt worden. Nach Informationen von MDR THÜRINGEN betrifft das neben Ministerpräsident Bodo Ramelow auch Kulturminister Benjamin Hoff (beide Linke) und Migrationsminister Dirk Adams (Grüne). Alle drei nehmen daher nicht an der Landtagssitzung am Montag teil. Wieso die Quarantäne angeordnet wurde, ist bislang nicht bekannt.

