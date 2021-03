Die Testbusse des DRK sind auch in dieser Woche im Landkreis Greiz unterwegs. Am Montag werden nach Auskunft des Landratsamtes die Orte Auma, Niederpöllnitz und Weida angefahren. In den Bussen können sich Bürgerinnen und Bürger kostenfrei und ohne Termin auf das Coronavirus testen lassen. Sollte ein Schnelltest positiv ausfallen, werde sofort ein sogenannter PCR-Test veranlasst, teilte das Landratsamt mit. Ab Montag sind darüber hinaus auch die großen Testzentren in der Eissporthalle Greiz und in der Goetheallee in Zeulenroda geöffnet.